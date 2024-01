Мерседес и Уильямс продлили договор о поставках силовых установок

Уильямс объявил, что Мерседес останется поставщиком силовых установок, начиная с сезона 2026 года, когда произойдет смена регламента, сообщает официальный сайт Формулы 1.

"Серебряные стрелы" начали поставлять двигатели команде из Гроу в 2014 году, когда началась эра турбо-гибридов.

Будущие силовые агрегаты Формулы 1 будут использовать исключительно экологически чистое топливо, что снизит общий расход, а их электрические системы будут модернизированы для достижения более высоких характеристик.

We are delighted to continue our partnership with Mercedes-Benz into the new era of Formula 1 from the 2026 season onwards 🤝