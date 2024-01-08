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В окружении Шумахера рассекретили, каким способом он общается после трагедии

Немец проживает в Испании.
Сегодня, 20:25
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Телеведущая и модель Элизабетта Грегорачи поделилась подробностями состояниями семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Девушка, которая является бывшей супругой экс-босса Шумахера Флавио Бриаторе в команде Бенеттон, сообщила, что немец общается с людьми с помощью глаз.

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"Михаэль не говорит, он общается глазами. Они переехали в Испанию, и жена устроила больницу в этом доме", – приводит ее слова Daily Star.

Напомним, 10 лет назад Шумахер ударился головой о камень, упав во время катания на лыжах. 

Ранее Феттель рассказал о своем последнем разговоре с Шумахером.

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