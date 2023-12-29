Михаэль Шумахер: 10 лет трагедии "Красного барона"

ISPORT представляет статью британского журналиста Оливера Харви о десятилетии жизни одного из величайших спортсменов всех времен, который продолжает бороться за свое здоровье и свою жизнь.

Михаэль Шумахер по праву считается едва ли не величайшим пилотом Формулы 1 за всю ее многолетнюю историю.

Немецкий гонщик стал кумиром миллионов людей по всему миру, а его фамилия даже стала именем нарицательным. Шумахер сыграл одну из ключевых ролей в том, как выглядит "королева автоспорта" в наши дни.

Но, к сожалению, даже самые быстрые люди планеты становятся жертвами скорости и несчастных случаев. Один из таких произошел как раз-таки с Михаэлем ровно десять лет назад, 29 декабря 2013 года, когда немец получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в результате падения и удара головой о камень.

Журналист The Sun Оливер Харви провел ретроспективу последних десяти лет жизни великого гонщика с момента трагического инцидента и по сей день, когда информации о его здоровье по-прежнему очень мало.

ISPORT представляет адаптацию его текста, который расскажет, что произошло десять лет назад, как Михаэль борется за свою жизнь, как газетные издания пользуются грязными методами привлечения внимания и как семья пилота оберегает его от этого.

День, который изменил все

В этот день, 29 декабря 2013 года, десять лет назад солнечным альпийским утром Михаэль Шумахер и его сын Мик вышли из своего роскошного шале, готовые покорить горы.

Для величайшего гонщика своего поколения, который был королем скорости в Формуле 1, лыжные трассы предоставили еще один шанс получить волнующий прилив адреналина.

Опытный лыжник, семикратный чемпион мира на пенсии в 44 года и его 14-летний сын отправились на лыжную трассу Комб де Солир на эксклюзивном французском курорте Мерибель.

Кадры с камеры шлема немецкого пилота показали, что он еще не ехал на чрезмерной скорости для своих способностей. Несколько мгновений спустя его лыжи ударились о камень, частично скрытый свежим снегом, и запустили его на 3,5 метра головой вперед на выступ скалы.

Источник: Getty Images

Удар при столкновении был настолько сильным, что его шлем раскололся на две части. Сам Михаэль оказался в коме на 250 дней.

Недавно его младший брат Ральф признал, что легенда Формулы 1, возможно, никогда полностью не восстановится, несмотря на то, что получает инновационное лечение. Он сказал: "Все не так, как раньше".

Ральф, который также участвовал в гонках и выиграл шесть Гран-при Формулы 1, поговорил на этой неделе с немецким изданием Bild.

"Жизнь временами несправедлива. В тот день было много неудач. Эта судьба изменила нашу семью".

"Михаэль был не только моим братом. Когда мы были детьми, он также был моим тренером и наставником. Он научил меня всему, что касается картинга. Может он и старше меня на семь лет, но он всегда был рядом со мной".

Приятель Михаэля Перри МакКарти, человек, стоящий за загадочным персонажем Стигом из автомобильного шоу Top Gear, сказал, что его судьба была "отчаянно жестокой".

"Невероятно, что кто-то настолько особенный может так сильно пострадать во время катания на лыжах. Это так жестоко, что Михаэль оказался не в том месте и не в то время".

Источник: topgear.com

"Никто точно не знает, что бы сделал Михаэль, но я чувствую, что он сделал бы что-то для человечества. Я чувствую, что у него были такие способности, и я думаю, что он сохранил бы свою любовь к Формуле 1. Но он бы понял, что в жизни есть гораздо более важные вещи, и у него была возможность все изменить".

Введение в медикаментозную кому и туман неизвестности его состояния

Доставленный на вертолете в больницу, Михаэль перенес две жизненно важные операции по удалению тромбов из мозга. Позже врачи сказали, что если бы не его шлем, он бы умер мгновенно.

Михаэля поместили в медикаментозную кому, чтобы попытаться уменьшить отек.

В последующее десятилетие суперзвезду Формулы 1 ни разу не видели на публике, а новости о состоянии его здоровья были нерегулярными. Поэтому эту пустоту временами наполняют необоснованные слухи и домыслы.

Его семья хранит молчание о его состоянии, и доступ к нему предоставляется только самым близким людям.

Бывший коллега Михаэля по Феррари Лука Бадоер, один из тех, кому разрешили регулярно посещать "Красного барона".

"Посещать разрешено только нескольким людям. Коринна (жена Михаэля) решает, кому разрешено с ним видеться. Семья хочет сохранить своего рода секретность по этому поводу, и я уважаю их волю. Они делают все это ради блага Михаэля".

Источник: Getty Images

Мик, сын Михаэля, которому сейчас 24 года и который является точной копией своего отца, назвал его своим кумиром и образцом для подражания.

Он тоже является автогонщиком, который выступал в Формуле 1 за команду Хаас, прежде чем уступить свое место в сезоне 2023 года Нико Хюлькенбергу.

В 2024 году он выступит за команду Альпин в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где его отец выступал за Заубер-Мерседес..

В июле фанаты были доведены до слез, когда Мик водил Мерседес Михаэля на Фестивале скорости в Гудвуде в Западном Сассексе, одетый в культовый красный шлем и гоночный костюм своего отца.

Мик тогда сказал: "Будет впечатляюще быть за рулем машины моего отца W02 2011 года, даже если это всего лишь короткая гонка".

Скандал с фейковым интервью и революция в подготовке

Наживаясь на симпатиях общественности к Михаэлю, в апреле этого года немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал "интервью" с великим пилотом.

На обложке был улыбающийся Михаэль с заголовком: "Михаэль Шумахер, первое интервью". Но на самом деле интервью было сгенерировано искусственным интеллектом.

Семья пригрозила изданию судебным иском - редактор Die Aktuelle в итоге был уволен.

Названный журналом Euro-business первым спортивным миллиардером, Михаэль произвел революцию в автоспорте.

Рожденный с, казалось бы, сверхчеловеческой координацией и пространственным восприятием, он отточил свое телосложение, чтобы справляться с нагрузкой на тело во время гонок.

При прохождении поворотов и торможении голова водителя вместе со шлемом фактически весит почти вдвое меньше, чем все его тело. Поэтому Михаэль разработал тренажер в форме кабины, который крепился к его шлему и которым он пользовался час за часом.

На момент окончательного завершения карьеры в 2012 году он был рекордсменом по количеству побед в Формуле 1 (91), поул-позиций (68) и подиумов (155).

Дебютировав в Формуле 1 в 1991 году, он завоевал семь чемпионских титулов - абсолютный рекорд серии, который в 2020 году повторил сэр Льюис Хэмилтон.

Преданность семье и преданность семьи

Родившись в семье рабочего в Хюрте, Западная Германия, он выиграл свой первый чемпионат по картингу в возрасте шести лет.

По словам менеджера Сабины Кем, вдали от трека, где его называли "перфекционистом", Михаэль был "предан своей семье".

В 1995 году он женился на чемпионке по конному спорту и активистке по защите прав животных Коринне Бетч. У них родились дети Джина-Мария в 1997 году и сын Мик в 1999 году.

https://www.instagram.com/michaelschumacher/

Избегая традиционного внимания к знаменитостям, семья жила в недавно построенном особняке с частным пляжем на берегу Женевского озера в Швейцарии. У них также есть конное ранчо в Швейцарии и еще одно в Техасе.

Михаэль однажды описал свой брак как "полную гармонию", добавив: "У нас одинаковое видение того, как мы хотим провести свою жизнь".

Выход из комы и переезд домой

В апреле 2014 года, через три месяца после того, как Михаэль был помещен в кому, его менеджер Сабина рассказала, что у него были "моменты сознания и пробуждения".

Хотя он все еще находился в отделении интенсивной терапии в больнице Гренобля, говорили, что он "добивается прогресса".

Последовал еще один период молчания о его состоянии. И затем после нового заявления в июне 2014 года стало известно, что он больше не находится в коме.

Его "долгая фаза реабилитации" продолжилась в университетской больнице Лозанны в Швейцарии. В сентябре того же года выяснилось, что Михаэля перевезли в его дом на берегу Женевского озера.

Источник: Getty Images

Сабина рассказала: "Впредь реабилитация Михаэля будет проходить у него дома. Учитывая серьезные травмы, которые он получил, за последние недели и месяцы был достигнут прогресс". И она призвала "избегать спекуляций о его здоровье".

Два месяца спустя друг Михаэля рассказал о его состоянии. Инвалид-колясочник и бывший автогонщик Филипп Штрайфф, навещавший Михаэля в больнице, сказал: "Ему становится лучше, но все относительно. Это очень сложно".

"Он не может говорить. Как и я, он находится в инвалидной коляске, парализованный. У него проблемы с памятью и речью".

Дальнейших обновлений не поступало, и семья справилась со своими страданиями в частном порядке, строго защищая его частную жизнь.

В мае 2015 года Сабина предоставила обновленную информацию, сообщив, что состояние Шумахера улучшается, "учитывая серьезность полученной им травмы".

Очередные провокации

В то Рождество немецкий журнал Bunte сообщил, что Михаэль смог сделать несколько шагов с помощью терапевтов и теперь может поднять руку.

Это оказалось ложной надеждой для его поклонников. Семья подала в суд на журнал, а их адвокат заявил суду, что Михаэль "не может ходить".

В 2017 году его бывший многолетний менеджер Вилли Вебер поговорил с немецкой газетой: "Мне очень жаль, что фанаты Михаэля не знают о его здоровье. Почему им не говорят правду?".

Семья защищает Михаэля

Два года спустя Жан Тодт, бывший босс Михаэля в Феррари и один из его ближайших доверенных лиц, поделился редкой новостью, рассказав, что они вместе смотрели гонки Формулы 1 по телевидению.

"Михаэль в надежных руках, и в его доме о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает бороться".

Источник: Getty Images

Однако его точное физическое и психическое состояние оставалось окутанным тайной.

В 2021 году Коринна нарушила молчание, чтобы рассказать о муже в документальном фильме.

"Я скучаю по Михаэлю каждый день. Не только я скучаю по нему, все скучают. Но Михаэль здесь — другой, но здесь. Он до сих пор каждый день показывает мне, насколько он силен".

Во время документального фильма Netflix, названного просто "Шумахер", она добавила: "Мы пытаемся жить как семья так, как Михаэль любил это и продолжает делать".

"Мы живем вместе дома. Мы проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и чтобы ему было комфортно".

В этом документальном фильме 2021 года Коринна дала эмоциональный отпор тем, кто обвинял семью в ненужной секретности.

"Мы продолжаем жить своей жизнью — "частное есть личное", как он всегда говорил. Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля".

Оливер Харви, адаптация Алексей Погорелов

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