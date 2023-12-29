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Феттель рассказал о своем последнем разговоре с Шумахером

Немецкий пилот очень скучает за своим другом.
Сегодня, 16:24
Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель / Getty Images
Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель / Getty Images

Себасятьн Феттель рассказал, о чем он в последний раз говорил с Михаэлем Шумахером.

Напомним, что 29 декабря 2013 года, ровно 10 лет назад, случилась трагедия, в результате которой легендарный пилот вынужден бороться за жизнь каждый день.

Феттель рассказал, что последний разговор с Михаэлем был очень позитивным, ведь тогда Себастьян признался другу, что вскоре станет отцом.

"Мне до сих пор очень и очень тяжело. Я не хочу это принимать – принимаю только, что он продолжает сражаться. И, конечно, я желаю ему всего хорошего. Тем не менее, это тема, о которой я думаю много и часто.

Разумеется, в тот момент я сразу же вспомнил о нашем последнем разговоре, который не мог быть более позитивным. Я сообщил ему, что стану отцом, о том, что нас ждет.

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И я действительно ценил то, что перед инцидентом наши отношения становились все более крепкими. Мы лучше узнавали друг друга, главной общей темой стали уже не гонки, а жизнь в целом.

Я просто скучаю по своему другу. В последние годы он был бы для меня крайне важен и, безусловно, ответил бы на многие вопросы, вдохновил бы. Мне этого не хватает, но, конечно, для семьи ситуация гораздо труднее. В то время Мик был еще мальчиком, подростком. Это совсем другое измерение", - приводит слова четырехкратного чемпиона мира Planet F1.

Ранее также сообщалось, что для Гран-при Испании был предложен давно забытый автодром.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель Михаэль Шумахер

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