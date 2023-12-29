Гран-при Барселоны могут перенести на другой автодром

Гонки могут вернуться на Монтжуик спустя 40 лет.

Появилась новая потенциальная локация для проведения Гран-при Испании, пишет SoyMotor.

Издание утверждает, что сейчас идут переговоры не о продлении соглашения с автодромом Барселона-Каталония, а о совсем другом месте.

Власти Каталонии не хотят терять экономические выгоды от проведения Гран-при, и также не хотят, чтобы гонка досталась Мадриду. Потому, чтобы следовать трендам, было предложено с 2026 года проводит Гран-при на автодроме Монтжуик.

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Трасса находится на одноименной горе и в 70-е годы там уже проводились гонки. Трасса напоминает смесь городской и скоростного трека наподобии Саудовской Аравии.

Если проект Мадрида не одобрят, гонка получит название Гран-при Испании, если же в стране будет два Гран-при, то гонка в Монтжуике будет называть Гран-при Барселоны или Каталонии.

Ранее, напомним, сообщалось, что Ред Булл провалил первый крэш-тест.

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