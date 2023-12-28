Ред Булл провалил первый крэш-тест нового болида

Новый болид Ред Булл провалил первый крэш-тест ФИА, пишет итальянский Motorsport.

По информации издания, команда из Милтон-Кинс работает над облегчением массы болида на сезон-2024.

Первый крэш-тест ФИА облегченная модель RB20 не прошла. Болид не выдержал лобового столкновения.

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Предполжительно, Ред Булл тестировали укороченный или полый носовый обтекатель, однако потерпели неудачу.

Однако у "быков" еще достаточно времени, ожидается, что презентация RB20 состоится в районе 10 февраля.

Ранее также сообщалось, что Мерседес настроен бороться за лидирующие позиции.

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