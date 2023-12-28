Вольфф: Мерседес не намерен ждать смены регламента, чтобы вернуться в лидеры

"Серебряные стрелы" хотят еще до 2026 года вернуть себе господство в Формуле 1.

После сезона-2021 Мерседес потерял лидирующие позиции, которые в итоге захватил Ред Булл.

По словам руководителя команды Тото Вольффа, "серебряные стрелы" не собираются ждать 2026 год, когда произойдет очередная смена регламента, чтобы вернуть себя в топ Формулы 1.

"Я не хочу отказываться от наших планов и говорить: "Ну что ж, подождем 2026 год, новая машина, новый двигатель", - цитирует Вольффа Motorsport.

"Впереди еще два важных года. Я хочу рассматривать это как свидетельство силы команды, которую мы способны вернуть на вершину, и бороться за чемпионство. Это наша четкая цель".

Читай также: Сразу две команды представят свои болиды в один день

Ранее Тото Вольфф высказывался на тему спринтерских заездов, считая, что команды занимаются глупостями из-за зрительского интереса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!