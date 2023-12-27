Сразу две команды представят свои болиды в один день

Макларен и Мерседес не долго думали с датой.

Сразу две команды определились с датой показа новых болидов, утверждает итальянский Motorsport.

Речь идет о Макларен и Мерседес, которые решили провести презентации 14 февраля.

Предположительно, новый болид Мерседес получит индекс W15, а Макларен - MCL37.

Ранее также сообщалось, что Феррари тоже уже выбрали дату презентации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!