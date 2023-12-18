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Автоспорт

Феррари первая объявила дату презентации нового болида

Осталось чуть менее двух месяцев до момента, когда Скудерия представит свое очередное творение инженерного искусства.
Сегодня, 09:47
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

С приближением окончания года приближается время, когда команды Формулы 1 будут проводить презентации болидов нового сезона.

На мероприятии для СМИ в Маранелло руководитель Феррари Фредерик Вассёр объявил, когда Скудерия представит машину 2024 года под кодовым названием 676.

"Презентация состоится 13 февраля, за день до Дня святого Валентина. Остальные детали, включая название машины, вы увидите в тот же день", - цитирует Вассера Motorsport.

"Почему эта дата? Потому что у нас будет еще один день до предсезонных тестов в Бахрейне", — пошутил он.

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Ранее стало известно, что Мерседес установил историческое достижение, заняв второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023.

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