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Автоспорт

Мерседес добился необычного статистического достижения

Став третьей командой в истории, которой удалось провернуть такое.
Сегодня, 14:25
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Команда Мерседес стала обладателем необычного достижения по итогам сезона-2023.

Немецкая конюшня заняла второе место в Кубке конструкторов, не заработав ни одной победы по ходу сезона.

Пилоты Мерседес трижды заканчивали Гран-при на втором месте, что позволило набрать 409 очков, опередив Феррари всего на три пункта.

Интересно, что подобное в Формуле-1 случается лишь в третий раз. Ранее второе место без побед в ссезоне удавалось взять БАР в 2004 году и БМВ-Заубер - в 2007-м.

Ранее также Фернандо Алонсо рассказал, что заставит его завершить карьеру.

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