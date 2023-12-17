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Алонсо рассказал, что заставит его завершить карьеру

В интересах руководства Формулы 1 не допустить этого.
Сегодня, 11:06
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В конце 2018 года Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 из-за накопившейся усталости.

Спустя два года испанский гонщик вернулся и, несмотря на свой возраст, продолжает выступать в "королевских гонках".

Однако в нынешней Ф1 есть что-то, что его напрягает - тройные этапы, которые истощают двукратного чемпиона мира. Это может привести к тому, что Алонсо задумается о завершении карьеры.

"Если однажды я почувствую себя медленным, я думаю, что это будет заметно, и думаю, что я не буду доволен своим выступлением. Я буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Пришло время остановиться". Но я не думаю, что это время придет", - цитирует испанца Autosport.

"Честно говоря, с точки зрения ощущения медлительности, поскольку я чрезвычайно уверен в своих действиях, вполне возможно, что из-за календаря и напряженного графика однажды я почувствую, что пришло время - потому что в жизни есть и другие вещи".

Источник: Getty Images

"Это был очень сложный сезон: всего 22 гонки и две отмены Гран-при. В следующем году с соответствующим календарем (24 этапа) мы посмотрим, как все будет".

"Я видел, что будет тройной этап. Не знаю почему, но я думал, что в следующем году Лас-Вегас будет отдельным этапом. Но будет тройной этап. Такие вещи разряжают мою батарею, а не вождение".

Ранее пилот Заубера Валттери Боттас рассказал, что следующий сезон без Альфа Ромео должен помочь команде спрогрессировать.

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