Боттас - о смене курса Заубер: Это то, что нам нужно

Валттери надеется, что швейцарская команда сможет лучше справиться с разработкой болида, чем это было в последних сезонах.

Заубер объявил, что в следующем сезоне команда будет называться не Альфа Ромео, так как сотрудничество с итальянским автопроизводителем подошло к концу.

По мнению Валттери Боттаса, переход к оригинальному названию команды и смена курса должны пойти швейцарскому коллективу на пользу.

"В этом виде спорта, с учетом того, что у нас есть прибыль, это все", — ответил Боттас на вопрос, на чем Заубер следует сосредоточить свое внимание в разработке болида.

"Здесь нет ничего фундаментального, но хорошо, что у нас есть совершенно новая машина с новыми идеями и новыми людьми в команде. Это именно то, что нам нужно сейчас, поэтому за зиму нам нужно сделать большие шаги. Это ключ", - цитирует финского гонщика PlanetF1.

Ранее руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер рассказал, что позволило его команде провести настолько доминирующий сезон.

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