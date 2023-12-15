Ред Булл раскрыл секрет своего доминирования в 2023 году

Пилоты Ред Булл Макс Ферстаппен и Серхио Перес выиграли 21 из 22 Гран-при в сезоне-2023. Это стало одним из самых доминирующих выступлений одной команды в истории Формулы 1.

Пока соперники пытаются понять, почему RB19 получился настолько хорош, австрийский коллектив считает, что это напрямую связано с весом.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер связывает это с тем, что большая часть болида 2023 года была перенесена из его предшественника. Команде удалось избавить машину от лишнего веса, который временами мешал ей в 2022 году.

"Что вам следует помнить, так это то, что в RB19 было большое количество компонентов, заимствованных из RB18: коробка передач, большой процент подвески и половина ходовой части", - цитирует Хорнера Autosport.

"Самое важное, что нам удалось решить — это вес. Мы так поздно перешли к новым правилам в 2021 году из-за той битвы за чемпионство, что машина в 2022 году оказалась немного коренастой. Нам удалось сбросить с машины 2023 года 20 килограммов и убрать некоторые недочеты".

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