Вольфф - о спринтах: Мы шесть раз в году занимаемся какими-то глупостями

Тото Вольфф довольно резко высказался о спринтах в Формуле-1.

Руководтель Мерседеса признался, что он выступает за гонки старой школы, а спринты - это просто глупости. Однако нельзя отрицать, что они притягивают интерес зрителей.

"Я не большой поклонник уик-эндов со спринтами, поскольку на мой взгляд наличие спринта несколько обесценивает сам Гран-при. Хотя, возможно, что я просто слишком консервативен и выступаю за чистоту гонок, гонок старой закалки.

Но сейчас получается, что шесть раз в году мы занимаемся какими-то глупостями, и все понимают, чем эти гонки друг от друга отличаются. На самом деле я даже могу принять идею с реверсивной стартовой решеткой – так мы, по крайней мере, прямо признаемся, что проводя эти гонки занимаемся глупостями.

При этом цифры показывают, что зрительский интерес к спринтам есть. И в этом смысле я могу смириться с проведением спринтов – если мы признаем, что просто занимаемся глупостями, и спринты не будут влиять на ситуацию в основном чемпионате", – приводит слова Вольффа GP Blog.

Ранее также стало известно, под каким названием будет выступать команда Заубер.

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