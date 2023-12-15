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Стало известно, под каким названием будет выступать Заубер

Швейцарцы прогнулись под всеми своими спонсорами.
Сегодня, 13:55
Альфа Ромео Ф1 / Getty Images
Альфа Ромео Ф1 / Getty Images

ФИА презентовала список команд, которые примут участие в сезоне-2024.  Там можно увидеть новые названия команд.

Ранее уже было известно, что Астон Мартин добавит в свое название имя главного спонсора Aramco.

А вот Заубер хранили молчание, подтвердив лишь, что будут выступать под своим оригинальным названием. Оказалось, что швейцарская команда тоже вовсю использует спонсоров.

Бывшая Альфа Ромео в сезоне-2024 будет выступать под именем Stake F1 Team Kick Sauber. Где Stake - это онлайн казино, а Kick - стриминговый сервис.

Ранее также сообщалось, что пилот Макларен получил престижную награду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер

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