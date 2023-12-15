Пилот Макларен стал обладателем почетной премии
Прогресс Ландо Норриса не остался незамеченным.
Ландо Норрис был награжден премией имени Лоренцо Бандини, пишет RaceFans.
Награда была учреждена в 1992 году и названа в честь бывшего пилота Феррари, который погиб на Гран-при Монако 1967 года.
Вручается премия Лоренцо Бандини пилоту, который показал значительные результаты в прошлом сезоне. Некоторое время ее вручали лишь лучшим дебютантам.
Ранее обладателями этой награды становились Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Кими Райконен и другие великие пилоты.
Также стало известно, что экс-президент ФИА согласен, что результаты Гран-при Сингапура-2008 стоит аннулировать.
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