iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Пилот Макларен стал обладателем почетной премии

Прогресс Ландо Норриса не остался незамеченным.
Сегодня, 10:59
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Ландо Норрис был награжден премией имени Лоренцо Бандини, пишет RaceFans.

Награда была учреждена в 1992 году и названа в честь бывшего пилота Феррари, который погиб на Гран-при Монако 1967 года.

Вручается премия Лоренцо Бандини пилоту, который показал значительные результаты в прошлом сезоне. Некоторое время ее вручали лишь лучшим дебютантам.

Ранее обладателями этой награды становились Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Кими Райконен и другие великие пилоты.

Также стало известно, что экс-президент ФИА согласен, что результаты Гран-при Сингапура-2008 стоит аннулировать.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

Статьи по теме

Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2) Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2)
Норрис убежден, что выиграет свой первый Гран-при в следующем сезоне Норрис убежден, что выиграет свой первый Гран-при в следующем сезоне
"Впечатляюще": Норрис прокомментировал столкновение с Пересом на Гран-при Абу-Даби "Впечатляюще": Норрис прокомментировал столкновение с Пересом на Гран-при Абу-Даби
Руководитель Макларен объяснил, почему Норрис попал в аварию Руководитель Макларен объяснил, почему Норрис попал в аварию
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:16
Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента
Бокс12:58
Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко
Киберспорт12:52
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Cloud9, NaVi сыграют с G2
Украина12:24
"Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Европа12:22
Хавбек Ливерпуля надеется убедить руководство продолжить с ним контракт
Европа11:56
Защитник Вильярреала получил травму головы, столкнувшись с партнером
Европа11:31
Реал сохраняет осторожную заинтересованность к Мбаппе
Формула 110:59
Пилот Макларен стал обладателем почетной премии
Лига Европы10:45
Соперник Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы: выбираем оппонента для "горняков"
Футбол10:24
Бывший арбитр назвал ключевую проблему VAR
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK