Пилот Макларен стал обладателем почетной премии

Ландо Норрис был награжден премией имени Лоренцо Бандини, пишет RaceFans.

Награда была учреждена в 1992 году и названа в честь бывшего пилота Феррари, который погиб на Гран-при Монако 1967 года.

Вручается премия Лоренцо Бандини пилоту, который показал значительные результаты в прошлом сезоне. Некоторое время ее вручали лишь лучшим дебютантам.

Ранее обладателями этой награды становились Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Кими Райконен и другие великие пилоты.

Также стало известно, что экс-президент ФИА согласен, что результаты Гран-при Сингапура-2008 стоит аннулировать.

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