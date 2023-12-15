iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Экс-президент ФИА: Результаты Гран-при Сингапура-2008 нужно было аннулировать

У Фелипе Массы появился союзник в его нелегком деле по отсуживанию чемпионского титула.
Сегодня, 00:44
Жан Тодт / Getty Images
Жан Тодт / Getty Images

Бывший пилот Феррари Фелипе Масса пытается добиться аннулирования результатов скандального Гран-при Сингапура 2008 года, что могло бы принести ему чемпионский титул, который тогда завоевал Льюис Хэмилтон.

Теперь же появился человек, который поддержал бразильца. Этим человеком оказался бывший спортивный директор Скудерии и экс-президент ФИА Жан Тодт.

"Этот случай особенный. Было доказано мошенничество, о котором мы узнали только спустя некоторое время", - цитирует француза Motorsport. "Правилом в ФИА всегда было то, что результаты должны быть утверждены до 31 декабря, и мы никогда не отменяем их. В этом случае в Сингапуре факты были раскрыты только год спустя".

Фелипе Масса и Жан Тодт
Фелипе Масса и Жан Тодт / Источник: Getty Images

Читай также: Хэмилтон "полностью доверяет" Мерседес разработку нового болида

"По словам Берни Экклстоуна, Макс Мосли, мой предшественник, и Чарли Уайтинг, гоночный директор Формулы 1, были в курсе событий с самого начала. Когда я был президентом ФИА, меня об этом не информировали. Обнаружение того, что Федерация знала правду до этого знаменитого 31 декабря, действительно могло изменить ситуацию".

"К сожалению, Чарли и Макс скончались. Оглядываясь назад, мы должны были попросить отменить гонку. Совершенно новый факт, если он правдив и поддается проверке, заключается в том, что регулирующий орган, сделавший чемпионат официальным, знал о том, что произошло".

Ранее стало известно об эксклюзивном партнерстве Астон Мартин со своим титульным спонсором, которое рассчитано на ближайшие пять лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Сингапура Жан Тодт

Статьи по теме

Сайнс: Победа в Сингапуре показала, что Феррари умеет справляться с давлением Сайнс: Победа в Сингапуре показала, что Феррари умеет справляться с давлением
Норрис: Обновленный болид стал быстрее, но у него те же проблемы Норрис: Обновленный болид стал быстрее, но у него те же проблемы
Руководитель Астон Мартина считает "хорошим признаком" аварию Стролла в Сингапуре Руководитель Астон Мартина считает "хорошим признаком" аварию Стролла в Сингапуре
Сайнс - о помощи от Норриса: Хороший "Карландо" момент - купим друг другу по выпивке Сайнс - о помощи от Норриса: Хороший "Карландо" момент - купим друг другу по выпивке
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:58
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Европа00:52
Странный выбор: Кьеллини назвал лучшего итальянского футболиста на данный момент
Формула 100:44
Экс-президент ФИА: Результаты Гран-при Сингапура-2008 нужно было аннулировать
Европа00:26
Энрике поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков ПСЖ
Лига конференций00:17
Лига конференций-2023/24: Заря уничтожила Брейдаблик, Маккаби вырвал у Гента первое место
Лига Европы00:08
Шахтер узнал всех потенциальных соперников по плей-офф раунду Лиги Европы
Лига Европы00:07
Лига Европы-2023/24: Аталанта разгромила Ракув Кочергина, Брайтон одолел Марсель
Лига конференций00:03
Заря напоследок хлопнула дверью, разгромив Брейдаблик в последнем матче Лиги конференций
Вчера, 23:50
Европа23:50
Челси готов продать несколько игроков для подписания форварда
Европа23:25
Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK