Экс-президент ФИА: Результаты Гран-при Сингапура-2008 нужно было аннулировать

У Фелипе Массы появился союзник в его нелегком деле по отсуживанию чемпионского титула.

Бывший пилот Феррари Фелипе Масса пытается добиться аннулирования результатов скандального Гран-при Сингапура 2008 года, что могло бы принести ему чемпионский титул, который тогда завоевал Льюис Хэмилтон.

Теперь же появился человек, который поддержал бразильца. Этим человеком оказался бывший спортивный директор Скудерии и экс-президент ФИА Жан Тодт.

"Этот случай особенный. Было доказано мошенничество, о котором мы узнали только спустя некоторое время", - цитирует француза Motorsport. "Правилом в ФИА всегда было то, что результаты должны быть утверждены до 31 декабря, и мы никогда не отменяем их. В этом случае в Сингапуре факты были раскрыты только год спустя".

Фелипе Масса и Жан Тодт / Источник: Getty Images

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"По словам Берни Экклстоуна, Макс Мосли, мой предшественник, и Чарли Уайтинг, гоночный директор Формулы 1, были в курсе событий с самого начала. Когда я был президентом ФИА, меня об этом не информировали. Обнаружение того, что Федерация знала правду до этого знаменитого 31 декабря, действительно могло изменить ситуацию".

"К сожалению, Чарли и Макс скончались. Оглядываясь назад, мы должны были попросить отменить гонку. Совершенно новый факт, если он правдив и поддается проверке, заключается в том, что регулирующий орган, сделавший чемпионат официальным, знал о том, что произошло".

Ранее стало известно об эксклюзивном партнерстве Астон Мартин со своим титульным спонсором, которое рассчитано на ближайшие пять лет.

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