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Автоспорт

Хэмилтон "полностью доверяет" Мерседес разработку нового болида

Британец остался доволен увиденным в аэродинамической трубе.
Сегодня, 15:34
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

На прошлой неделе Льюис Хэмилтон посетил базу Мерседес в Брэкли и подразделение двигателей HPP в Бриксворте, чтобы подвести итоги 2023 года, прежде чем отправиться на зимние каникулы.

По словам сэра Льюиса, второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023 положительно повлияло на настрой коллектива.

"Я был на базе и поблагодарил всех за потрясающую работу, которую они проделали в течение года. Это особенное время года, вы успокаиваетесь и видите, куда мы пойдем дальше", - цитирует Хэмилтона Motorsport.

"Настроение очень позитивное. Я думаю, что все члены команды невероятно рады тому, что мы заняли второе место в Кубке конструкторов, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись в этом сезоне".

Источник: Getty Images

"Это всегда захватывающее время года, потому что я видел новый болид в аэродинамической трубе. Я всегда прохожу мимо аэродинамической трубы, когда еду на завод, чтобы увидеть, как он развивается, в каком бы направлении он ни пошел".

"Я полностью верю всем, кто над этим работает. И я надеюсь, что в следующем году мы будем в гораздо более конкурентоспособной позиции".

Ранее руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер обвинил Мерседес в том, что Льюис Хэмилтон упустил свой восьмой чемпионский титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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