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Хорнер - о финале Гран-при Абу-Даби-2021: Мерседес сам облажался с Хэмилтоном

К тому же, руководитель Ред Булл рассказал, с какой проблемой столкнулся Макс Ферстаппен на последних кругах гонки.
Сегодня, 11:05
Льюис Хэмилтон и Кристиан Хорнер / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Кристиан Хорнер / Getty Images

Во вторник, 12 декабря, отмечается вторая годовщина дебютного чемпионского титула Макса Ферстаппена, который тот завоевал в скандальном Гран-при Абу-Даби 2021 года.

Как сообщает PlanetF1, недавно руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер обвинил Мерседес в том, что они сами виноваты в том, что Льюис Хэмилтон упустил победу на финальном круге гонки.

На просьбу объяснить, почему этот заезд пользуется такой дурной славой среди фанатов Формулы 1, Хорнер засмеялся: "Понятия не имею".

"Мерседес облажался. Они оставили бедного Льюиса на шинах, которые отработали большую часть гонки, а мы провели пит-стоп Максу, так что он был на новых шинах".

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Хорнер также рассказал, что Ферстаппен никогда не планировал совершать обгон в шпильке, но все же решился сделать это, несмотря на судорогу в левой ноге.

"Интересно то, где Макс обогнал его – это застало Льюиса врасплох. После гонки Макс сказал нам, что не собирался его обгонять. У него свело ногу судорогой позади машины безопасности, он не мог нормально чувствовать левую ногу, так что он подумал: "О, черт возьми, я в любом случае собираюсь сделать это".

"А потом, когда они шли по прямой, он пытался "разбудить" левую ногу, чтобы нажать на тормоза для следующей шиканы".

Ранее Формула 1 опубликовала сравнительные данные по набору очков пилотами, где Макс Ферстаппен, конечно же, спрогрессировал, а вот Льюис Хэмилтон немного сбавил.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Гран-при Абу-Даби

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