Сайнс: Победа в Сингапуре показала, что Феррари умеет справляться с давлением
Гран-при Сингапура стал единственной гонкой сезона-2023, которая завершилась победой пилота не команды Ред Булл.
Заезд на Марина-Бей выиграл представитель Феррари Карлос Сайнс, который считает это отличным примером того, что Скудерия умеет справляться с давлением, сообщает Autosport.
"100%. Это должно повлиять на год, потому что у нас было не так уж и много шансов выиграть гонку в этом году", — ответил Сайнс, когда его спросили, изменил ли результат в Сингапуре его взгляды на сложный год для Феррари.
"Думаю, тот факт, что мы воспользовались этим и не упустили ни единой возможности, и максимизировали практики, квалификацию и гонку, был огромным достижением. Не только для меня, но и для команды, чтобы доказать, что, когда в следующем году появится такая возможность, мы сможем победить".
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Напомним, что ранее Формула 1 опубликовала сравнительные данные пилотов по набору очков за два прошедших сезона.
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