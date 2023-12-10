Ферстаппен: Через десять лет Ферстаппена в Формуле 1 не будет

Фанатам "королевских гонок" стоит наслаждаться карьерой нидерландца, пока он не решил ее завершить.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен всегда говорил, что не собирается идти по пути Фернандо Алонсо и выступать в Формуле 1 до 40 лет.

И вот 26-летний нидерландец вновь подтвердил свои слова, отвечая на вопрос, какой он видит "королеву автоспорта" через десять лет.

"Топливо, вероятно, пропадет. Но наш спорт уже становится все более и более экологичным. Лишь одно можно сказать наверняка: Макса Ферстаппена больше не будет", - цитирует гонщика RBR Daily со ссылкой на издание Blick.

К тому же, ранее Макс заявлял, что он не собирается ездить в середине пелотона, если Ред Булл внезапно провалится и создаст медленный болид.

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Напомним, что девушка Макса Ферстаппена Келли Пике подписала трехкратного чемпиона мира на фото забавным образом.

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