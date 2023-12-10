Никаких молодежных дуэтов: Альфа Таури изменила подход к выбору состава пилотов

Команда хочет, чтобы в ее составе всегда был один опытных гонщик, который будет делиться своими знаниями с молодым поколением.

Большую часть своего существования Альфа Таури выступала в качестве подготовительной площадки пилотов для Ред Булл.

Однако в последнее время эта тенденция изменилась - последним пилотом, перешедшим из АТ в РБ был Алекс Албон, заменивший Пьера Гасли по ходу сезона-2019.

В следующем сезоне в болидах Альфа Таури будут выступать молодой Юки Цунода и опытный Даниэль Риккардо. По словам исполнительного директора команды Питера Бауэра, коллектив из Фаэнцы больше не будет использовать в качестве боевых пилотов двух молодых гонщиков.

"Мы все равно постараемся выполнить еще одну нашу стратегическую задачу – программа развития молодых пилотов. Но мы сделаем это немного по-другому", - цитирует Бауэра RacingNews365.

"Мы не будем использовать двух молодых гонщиков. У нас всегда будет один опытный, который возьмет под свою опеку одного молодого и поможет ему развиваться".

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Это стало одной из причин, почему Альфа Таури решила сделать ставку на Риккардо, а не на Лиама Лоусона, успешно заменившего австралийца, пока тот восстанавливался после перелома запястья.

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