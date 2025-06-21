Вундеркинд Ред Булл проведет первые тесты на болиде Формулы-1

Британский пилот Арвид Линдблад готовится к первым тестам на уровне F1. Юный гонщик протестирует болид Рейсинг Буллз, сообщает F1i.

Линдблад, недавно получивший суперлицензию, будет наматывать круги за рулем AT04 – Альфа Таури сезона-2023. Для британца устроят частные тесты на следующей неделе. Сессия состоится на Автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле.

В нынешнем сезоне Линдблад соревнуется в Формуле-2. В составе команды Кампос он набрал 79 очков и ведет борьбу за титул. В активе 17-летнего пилота 2 победы, 1 поул и 3 подиума.

Кстати, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен составил список неприкосновенных трасс Формулы-1.

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