Ферстаппен составил список неприкосновенных автодромов

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен стремится сохранить наследие Формулы-1. Действующий чемпион мира назвал 6 автодромов, которые ни при каких обстоятельствах не должны исчезнуть из календаря.

"В конце концов, надо надеяться, что автоспортивная культура будет развиваться и в новых для F1 странах. Но если бы решал я, календарь выглядел бы совсем иначе, и гонок стало бы меньше.

По моему мнению, трассы, заслуживающие особого статуса и которые должны всегда быть в календаре – сугубо по спортивным причинам – таковы: Спа-Франкоршам, Зандворт, Сильверстоун, Имола, Сузука и Бразилия", – цитирует Ферстаппена RacingNews365.

В этом году в календаре Формулы-1 есть все упомянутые нидерландцем автодромы. Однако, в графике этапов сезона-2026 не нашлось места для Имолы. Вместо нее организаторы устроят гран-при в Мадриде.

Кстати, бывший гонщик Ральф Шумахер избрал идеального напарника для Ферстаппена.

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