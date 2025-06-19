Ральф Шумахер назвал идеального напарника для Ферстаппена

Бывший гонщик Джордан, Уильямс и Тойота Ральф Шумахер поразмыслил о позиции второго пилота Ред Булл. Немец засватал в партнеры Максу Ферстаппену гонщика Кик Заубер, сообщает GPblog.

"Хюлькенберг подошел бы Ферстаппену в роли напарника, поскольку они хорошо ладят, и Максу, я считаю, он понравился бы больше. И он явно ценил бы его больше, чем некоторых из его предыдущих товарищей по команде.

Но что ж, имеем то, что имеем. Он неплохо стартовал и с Ауди, их результат постепенно идет вверх, так что скрестим за них пальцы", – заявил брат семикратного чемпиона мира.

Нико Хюлькенберг в нынешнем сезоне набрал 20 очков. Лучший результат немецкого пилота – 5-е место на Гран-при Испании. За 15 лет в Формуле-1 он также защищал цвета Уильямс, Форс Индия, Рено, Рейсинг Пойнт, Хаас.

Кстати, ранее чемпион мира-2016 Нико Росберг упрекнул Ферстаппена из-за протеста на победу Джорджа Расселла.

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