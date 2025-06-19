Экс-чемпион Формулы-1 обвинил Ферстаппена в мелочном протесте против Мерседес

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг предположил, что за протестом Ред Булл стоит Макс Ферстаппен.

Напомним, что на Гран-при Канады Джордж Расселл провоцировал нидерландца под сейфтикаром и даже заставил себя обогнать.

После этого Ред Булл подали протест, который в пелотоне все восприняли единогласно жалким. Росберг же считает, что за протестом стоит сам Макс.

За машиной безопасности Макс действовал нагло и старался поравняться с Джорджем. Пилотам такое не нравится, это воспринимается как попытка оказать давление. И Джордж ударил по тормозам. Он ударил по тормозам и заставил Макса себя обогнать. В итоге Макс на самом деле его обогнал. И я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро нажимал на кнопку радио. Макс обогнал его на метр, Джордж тут же среагировал. Наверное, у него уже был палец на кнопке радио, поэтому он сразу же нажал на кнопку: "Макс только что меня обогнал. Макс меня обогнал, надо это проверить". Что касается протеста Ред Булл, меня не удивит, если Макс это продавил, ведь Макс разозлился на то, что Джордж ударил по тормозам и попытался создать предпосылки для штрафа. И Макс подумал: "Я с этим не смирюсь". Меня не удивит, если Макс попросил свою команду подать протест и постараться создать проблемы для Джорджа

Ранее также сообщалось, что африканская трасса стала на шаг ближе к возвращению в Формулу-1.

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