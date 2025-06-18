Африканская трасса приблизилась к возвращению в Формулу-1

Трасса Кьялами в ЮАР сделала очередной шаг к проведению гран-при. ФИА присвоила автодрому 1-ю категорию, сообщает Crash.Net.

Инспекторы федерации разрешили проводить любые соревнования под эгидой ФИА на треке. Владельцы автодрома получили три года на модернизацию. Они планируют улучшить инфраструктуру и ввести современные стандарты безопасности.

Автодром Кьялам принимал Гран-при Южной Африки в 1967-1993 гг. (с перерывами). Рекордсменом трассы по победам остается австриец Ники Лауда (3). Последний триумфатор трека – французский чемпион Ален Прост.

Кстати, конюшня Астон Мартин пригласила в штат давнего коллегу Эдриана Ньюи.

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