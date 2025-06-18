Ньюи переманил в Астон Мартин многолетнего соратника

Менеджмент конюшни Астон Мартин пополнился очередным бывшим инженером Ред Булл. К британской команде присоединился Жиль Вуд, сообщает The Race.

Он работал с руководящим техническим партнером Астон Мартин Эдрианом Ньюи во времена доминирования Себастьяна Феттеля. Позже Вуд покинул Формулу-1. До недавнего времени последней записью в трудовой инженера была компания Apple.

В британской конюшне Вуд станет директором отдела по проведению симуляций и моделированию деталей болида. Скорее всего, он будет отвечать за улучшение характеристик машин. Ньюи назвал их слабым местом команды.

К слову, ранее Астон Мартин нацелился на приглашение Джорджа Расселла из Макларен.

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