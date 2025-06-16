iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Астон Мартин нацелился на британского пилота

Команда стремится переманить лидера конкурента.
Сегодня, 10:29       Автор: Антон Федорцив
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Британская конюшня Астон Мартин решила закрепить национальный вектор. На сезон-2026 команда собралась пригласить Джорджа Расселла, сообщает Autosport.

Пилот Мерседес до сих пор не договорился о новом контракте с Тото Вольффом. Немецкая конюшня не отказалась от идеи громкого перехода Макса Ферстаппена из Ред Булл. Тогда освободить место в Мерседес придется именно Расселлу.

Тем временем Астон Мартин располагает Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом. Контракт с первым действует до конца 2026 года. Второй же ежегодно подписывает новый договор на сезон. Впрочем, у Стролла есть козырь отца – председателя правления команды.

Напомним, накануне Расселл триумфовал на Гран-при Канады с первой стартовой позиции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Астон Мартин джордж расселл

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open
Лацио продлил контракт с джокером-ветераном Лацио продлил контракт с джокером-ветераном

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Теннис14:18
Костюк уступила Наварро в первом круге Berlin Open
Европа14:05
Лацио продлил контракт с джокером-ветераном
Украина13:55
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг с вице-чемпионом Дании
Украина13:44
Назван первый соперник Динамо на летнем тренировочном сборе
Европа и мир13:36
Швеция назвала первую шестерку хоккеистов на Олимпийские игры
Европа12:59
"Неплохие шансы на выход из группы": Ванат оценил перспективы сборной на Евро-2025 U-21
Европа12:57
Реал показал гостевую форму на новый сезон
Бокс12:21
Хитчинс определился с приоритетным соперником после победы над Камбососом
Европа12:19
Наполи согласовал контракт с бомбардиром середняка Серии A
НБА12:00
Макс Шульга: будет ли в НБА новый украинец?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK