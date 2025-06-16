Астон Мартин нацелился на британского пилота

Британская конюшня Астон Мартин решила закрепить национальный вектор. На сезон-2026 команда собралась пригласить Джорджа Расселла, сообщает Autosport.

Пилот Мерседес до сих пор не договорился о новом контракте с Тото Вольффом. Немецкая конюшня не отказалась от идеи громкого перехода Макса Ферстаппена из Ред Булл. Тогда освободить место в Мерседес придется именно Расселлу.

Тем временем Астон Мартин располагает Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом. Контракт с первым действует до конца 2026 года. Второй же ежегодно подписывает новый договор на сезон. Впрочем, у Стролла есть козырь отца – председателя правления команды.

Напомним, накануне Расселл триумфовал на Гран-при Канады с первой стартовой позиции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!