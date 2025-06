Борьба Макларен и дубль Мерседес: итоги Гран-при Канады

В воскресенье, 15 июня, прошел Гран-при Канады-2025.

Со стартом гонки Джорджу Расселлу удалось сохранить лидерство. небольшой сенсацией стал Антонелли, которому удалось оставить позади Макларены и замкнуть лидирующую тройку.

LAP 1/70



What a start from George Russell who maintains his lead!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/1o9Ja34qU6 — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Старт в целом прошел довольно спокойно, несколько пилотов разменялись позициями, и лишь Алекс Албон мог досрочно закончить гонку, однако сумел удержать болид.

LAP 1/70



Alex Albon is pushed wide further around the first lap and loses out down in P12 😱#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/0AEpyFpgwd — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

К 12 кругу пелотон стабилизировался, и пилоты начали делать свои ходы. Ландо Норрис очень легко и уверенно отобрал у Фернандо Алонсо шестую позицию.

LAP 11/70



Norris makes his way through on Alonso on exit of the hairpin! 👏



The Aston Martin driver is struggling on his medium tyres#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8Eo0BPCoTJ — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Но также стало понятно, что и медиум, и хард довольно плохо показывали себя тем вечером. Потому командам пришлось сразу адаптировать свои стратегии. На 13-м круге Ферстаппен уже сменил свой медиум на хард. А следом за пилотом Ред Булл и остальные гонщики стали менять комплекты.

LAP 14/70



Our race leader is in the pits for new tyres 🛞



Russell covers off the undercut threat from Verstappen's earlier stop ✋#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/jdMu6iaAEj — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

К 20 кругу половина пелотона уже сменила свои комплекты, и гонка стала крайне интересной. Зрители увидели большое количество обгонов, включая не самый аккуратные, как у Сайнса. А лидерство тем временем удерживал стартовавший на харде Ландо Норрис, который все еще не менял шины.

LAP 17/70



A late dive from Sainz on Bortoleto into the hairpin! 😱



Tsunoda then passes the Kick Sauber into the final chicane 💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/SL7auCNKyc — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

При этом другой пилот Уильямс стал буквально катастрофой. Албон отказывался поменять свой накатанный медиум, и в итоге уступил позицию не только партнеру, но также и Бортолето, Цуноде и Алонсо. А под конец перед самым пит-стопом пилота прошел и Стролл.

LAP 20/70



Sainz is through on Albon 🔄



The Spaniard's hard tyres are delivering more than the mediums at this stage!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/gvbv6HoIAQ — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

На 26 круге переобувшийся Расселл догнал и обогнал Леклера, который продолжал ехать на харде. Вскоре после этого монегаск ушел на пит-стоп, а за ним и Ландо Норрис, вернув пилоту Мерседес лидерство в гонке.

LAP 26/70



A crucial move for Russell 👀



The Mercedes moves up into P2, making the pass on Leclerc 💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Q2uaPyFawo — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Фернандо Алосно напомним команде, что сейчас идет гонка после просьбы аккуратней проходить повороты. При этом испанец успел отыграть две позиции, обойдя Цуноду и Сайнса.

LAP 32/70



📻 "We are racing, not testing" 😅



Alonso gives a typically Alonso response to his race engineer's feedback to "be gentle" at Turns 3 and 8 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/iEdQao2Qiz — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

В целом, гонка шла довольно активно. Пилоты постоянно разменивались позициями, команды активно играли с пит-стопами, меняя местами хард и медиум. Однако к 47 кругу все еще было непонятно, какого же финала стоит ждать.

LAP 43/70



Synchronised passing! 👀



Bortoleto goes side-by-side with Colapinto, and Hadjar passes Gasly 💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/EA0qbzpkzd — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

На 48 круге Алекс Албон устал бороться со своим болидом решил сойти с дистанции. Также параллельно Лэнс Стролл получил десятисекундный штраф за выдавливание Гасли с трассы.

LAP 48/70



Albon pulls over and retires from the race! 😢



He parks his Williams safely behind the barrier at the hairpin and we remain under green flag conditions#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/h8VqdAgYlB — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

За 15 кругов до конца стало понятно, что сразу шесть пилотов претендовали на победу в гонке. Расселл, Ферстаппен, Антонелли, Пиастри, Норрис и Леклер шли очень плотной группой, и каждый из пилотов мог бы рассчитывать на подиум.

LAP 56/70



Piastri has closed right up to Antonelli, with Verstappen and Russell not too far up the road! 👀⚔️



1. Russell

2. Verstappen

3. Antonelli

4. Piastri

5. Norris#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TuNJx7rMct — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Последние круги лидеры шли очень плотной группой, сохраняя между собой не более двух секунд. Очевидно было, что судьба подиума будет решаться на последних кругах. Наиболее жарко было в тройке Антонелли-Пиастри-Норрис. Макларены пытались и навязать борьбу Мерседес, и решить все вопросы между собой.

LAP 61/70



Norris is less than half a second away from Piastri now 😮



The McLaren teammate battle is on!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/urGCieZl9f — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

67 круг стал апогеем всей гонки. Пиастри и Норрис наконец начали прямую борьбу между собой. Оба пилота показывали невероятный уровеньт мастерства, но в итоге Норрис просто веъхал в болид партнера и разбил собственный, вызвав сейфтикар.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Именно под сейфтикаром и завершился Гран-при Канады, победу на котором заработал Джордж Расселл. Вторым финишировал Макс Ферстаппен, а тройку замкнул Андреа Кими Антонелли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!