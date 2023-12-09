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Автоспорт

ФИА провела церемонию награждения пилотов по итогам сезона-2023

Свои награды также получили Оскар Пиастри и Фернандо Алонсо.
Сегодня, 17:37
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В пятницу, 8 декабря, в Баку прошла церемония награждения лучших пилотов от ФИА.

Именно там чемпионский трофей получил Макс Ферстаппен, а также чемпионы других серий. Также награждены были призеры чемпионата Серхио Перес и Льюис Хэмилтон.

Оскар Пиастри во второй раз признан лучшим новичком года. Ранее австралиец получал этот же приз за дебютный сезон в Формуле-2.

А вот награду за лучший маневр 2023 года получил Фернандо Алонсо за обгон Переса на последнем круге на Гран-при Бразилии.

"Большое спасибо за то, что проголосовали за меня, за борьбу с Серхио в Бразилии как маневр года. Хотел бы также поблагодарить Серхио и разделить с ним награду.

Для любой битвы нужно сотрудничество двух гонщиков. Я считаю, это должно стать примером не только для действующих пилотов, но и для будущих поколений – мы обязаны продвигать чистую борьбу без контактов. Надеюсь, когда вновь увидимся в следующем году, сражений на трассе будет больше", – цитирует Алонсо GPblog.

Ранее также сообщалось, что президент ФИА получил сотрясение мозга незадолго до церемонии.

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