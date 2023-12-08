Президент ФИА мог пропустить церемонию награждения из-за травмы

Президент ФИА Мохамед бен Сулайем рисковал пропустить сегодняшнюю церемонию награждения, пишет GP Fans.

Напомним, в пятницу, 8 декабря в Тбилиси пройдет церемония награждения, на которой Максу Ферстаппену вручат чемпионский трофей.

Чуть ранее стало известно, что бен Сулайем оказался в больнице. Чиновнику стало плохо, он упал, ударился головой и заработал сотрясение мозга.

Тем не менее сейчас президент ФИА чувствует себя хорошо, при этом его роль на церемонии будет сведена к минимуму.

Ранее также сообщалось, что Сюзи Вольфф недовольна развязкой ситуации с обвинениями в ее адрес.

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