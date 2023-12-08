Сюзи Вольфф: Я намерена выяснить, кто был инициатором этой кампании

Сюзи Вольфф осталась недовольна закрытием дела против нее с супругом.

Напомним, супругов обвиняли в сливе информации, но вчера дело против них было закрыто.

Однако Вольфф все еще недовольна таким завершением. Она хочет знать, кто и зачем устроил эту кампанию против нее и Тото.

«Когда я увидела заявление, опубликованное ФИА вчера вечером, моей первой реакцией было: "И это все?" На протяжении двух дней в медиапространстве и на брифингах звучали различные инсинуации, подвергавшие сомнению мою честность, но при этом никто не удосужился поговорить со мной напрямую.

Как вид спорта мы уже прошли очень длинный путь. И я была чрезвычайно благодарна за единую поддержку со стороны команд Формулы-1. Я работала со многими замечательными женщинами и мужчинами и в Формуле-1, и в ФИА, которые всегда действовали в лучших интересах нашего спорта.

Однако данный эпизод до сих пор в условиях отсутствия какой-либо прозрачности и ответственности. Я получаю оскорбления в интернете в отношении и моей работы, и моей семьи. Но я не позволю себя запугивать и намерена действовать до конца, пока не выясню, кто именно был инициатором данной кампании и ввел в заблуждение СМИ", – приводит слова Вольфф racingnews365.

Ранее также сообщалось, что Феррари может показать свой болид уже в середине февраля.

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