Стало известно, когда Феррари может показать свой новый болид

Дата пока не окончательная.

Феррари запланировала показ нового болида на 13 февраля, пишет итальянский Motorsport.

Команда готова при необходимости сдвинуть дату на несколько дней, чтобы избежать неудачных совпадений.

Также после церемонии ожидается, что Леклер и Сайнс попозируют с новым болидом для прессы на автодроме во Фьорано.

А уже 15 февраля пилоты полноценно протестируют болид там же, где планируют накатать около 200 км в рамках съемочного дня.

Ранее также сообщалось, что Вольфф шантажировал Тодта в 2021 году.

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