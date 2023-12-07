Вольфф угрожал ФИА уходом Хэмилтона после скандала в Абу-Даби-2021

Или Льюис уходит, или Майкл Маси.

Руководитель Мерседес фактически шантажировал ФИА после скандального финала сезона-2021, пишет Daily Mail.

Напомним, что на Гран-при Абу-Даби-2021 гоночный директор Майкл Маси допустил серьезные ошибку, в результате которой Льюис Хэмилтон уступил чемпионство Максу Ферстаппену.

Издание, ссылаясь но крупного чиновника из ФИА пишет, что посде этого Вольфф поставил Жану Тодту ультиматум: уходить либо Майкл Маси уходит, либо Хэмилтон покидает Формулу-1.

"Он хочет контролировать каждую чертову вещь. Он сует свой нос во все дела.

Он по сути приставил револьвер к голове Жана Тодта и сказал, что либо уходит Майкл Маси, либо Льюис Хэмилтон покидает спорт", – заявил источник издания.

Напомним, что с итогами сезона-2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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