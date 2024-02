Альфа Таури стала спонсором ФИА

Международная автомобильная федерация (ФИА) на своем официальном сайте объявила о том, что Альфа Таури стала ее "первым официальным партнером по одежде".

Стороны заключили трехлетнее соглашение. В рамках этого партнерства Альфа Таури обеспечит всех сотрудников ФИА одеждой и аксессуарами.

Альфа Таури также станет официальным партнером престижной церемонии вручения наград ФИА по итогам сезона.

🚨 Exciting news 🏁

We are thrilled to announce the partnership between Alpha Tauri and the FIA as the first Official Clothing Partner, from 2024 to 2026.



Get ready for a fusion of automotive technology and high fashion, redefining style in the world of

motorsport! pic.twitter.com/NNXin5CjXR