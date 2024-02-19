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"Очень смелое решение": Перес прокомментировал смену концепции болида Ред Булл

Команда неожиданно решила поэкспериментировать.
Сегодня, 16:53
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Серхио Перес считает очень смелым решением изменение концепции болида Ред Булл.

Напомним, ранее стало известно, что представленный "быками" болид примет участие лишь в четырех Гран-при. На Сузуку команда выставит другую машину.

Как ранее и говорили инсайдеры, Ред Булл решили сделать болид с нулевыми боковыми понтонами, как у Мерседес в прошлых двух сезонах. Только вот в немецкой команде от идеи отказались, посчитав ее неудачной. 

"Я немного удивился. Но в то же время это показывает, как сильно эта команда стремится продвинуться вперед, как старается раздвигать границы возможного. Это действительно приятно видеть.

И это также показывает голод этой команды. Знаете, в прошлом году машина Ред Булл действительно доминировала, поэтому мало кто мог ожидать от команды сильных изменений концепции. И мне это решение Ред Булл кажется очень смелым.

Что касается ощущения от работы на симуляторе, то в целом, как кажется, ситуация с работой болида на низких скоростях стала выглядеть лучше. Хотя понятно, что наверняка мы в этом не будем уверены, пока не выедем на настоящую трассу", - цитирует Чеко motorsport.

Ранее также сообщалось, что определились кандидаты на место Хорнера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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