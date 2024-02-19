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Автоспорт

Немецкая пресса назвала имена главных фаворитов на место Хорнера

Спортивный директор, экс-пилот и даже менеджер мазепина.
Сегодня, 15:32
Дэвид Култхард / Getty Images
Дэвид Култхард / Getty Images

Определились главные кандидаты, которые могут занять место Кристиана Хорнера, пишет Auto Motor und Sport.

Напомним, что главу Ред Булл обвинили в неподобающем поведении, и в скором времени он вполне может лишиться своей должности.

Главным фаворитом на то, чтобы стать новым руководителем "быков", считается спортивный директор команды Джонатан Уикли. В случае его отказа должность будет предложена экс-пилота Ред Булл Дэвиду Култхарду.

Среди неожиданных кандидатов - Оливер Оукс, руководитель команды Формулы-2 и 3 Хайтек, а также менеджер никиты мазепина. У него хорошие отношения с Ред Булл.

И совсем уж маловероятные претенденты, бывшие главы других команд Отмар Сафнауэр и Маттиа Бинотто.

Ранее также сообщалось, что Ньюи может быть заинтересован в переходе в Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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