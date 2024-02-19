Экс-пилот Формулы-1 считает, что Ньюи может перейти в Феррари вслед за Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1 Иван Капелли считает, что Феррари стала очень привлекательной для Эдриана Ньюи.

Капелли выступал как за команду из Маранелло, так и работал в свое время с Ньюи в начале 1990-х годов.

По его мнению, Феррари с Хэмилтоном имеет огромную привлекательность для многих инженеров Формулы-1, ведь подобный переход говорит об огромных амбициях.

"У Хэмилтона огромный опыт, он может внести важный вклад в Феррари, предоставить другое видение будущего. В одиночку он не улучшит эффективность: он пилотирует машину, но не проектирует ее.

Тем не менее, он способен открыть новые горизонты для ряда инженеров, которые до этого не рассматривали возможность работы в Феррари. Приход Хэмилтона в Феррари также сделает команду более привлекательной для инженеров, и прежде всего назову Ньюи – как бы то ни было, приезд семикратного чемпиона мира в Маранелло говорит о том, что в будущем готовится что-то новое.

Думаю, в этом дополнительная ценность Хэмилтона в Феррари помимо маркетинговой и коммерческой", - приводит слова Капелли Corriere dello Sport.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл привезет новый болид на четвертый этап.

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