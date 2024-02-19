iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Экс-пилот Формулы-1 считает, что Ньюи может перейти в Феррари вслед за Хэмилтоном

Итальянская команда стала очень привлекательным проектом.
Сегодня, 11:07
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Иван Капелли считает, что Феррари стала очень привлекательной для Эдриана Ньюи.

Капелли выступал как за команду из Маранелло, так и работал в свое время с Ньюи в начале 1990-х годов.

По его мнению, Феррари с Хэмилтоном имеет огромную привлекательность для многих инженеров Формулы-1, ведь подобный переход говорит об огромных амбициях.

"У Хэмилтона огромный опыт, он может внести важный вклад в Феррари, предоставить другое видение будущего. В одиночку он не улучшит эффективность: он пилотирует машину, но не проектирует ее.

Тем не менее, он способен открыть новые горизонты для ряда инженеров, которые до этого не рассматривали возможность работы в Феррари. Приход Хэмилтона в Феррари также сделает команду более привлекательной для инженеров, и прежде всего назову Ньюи – как бы то ни было, приезд семикратного чемпиона мира в Маранелло говорит о том, что в будущем готовится что-то новое.

Думаю, в этом дополнительная ценность Хэмилтона в Феррари помимо маркетинговой и коммерческой", - приводит слова Капелли Corriere dello Sport.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл привезет новый болид на четвертый этап.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тоттенхэм, вероятнее всего, уступит МЮ возможность купить молодого таланта Эвертона Тоттенхэм, вероятнее всего, уступит МЮ возможность купить молодого таланта Эвертона
Араухо назвал цель Барселоны в Лиге чемпионов Араухо назвал цель Барселоны в Лиге чемпионов
Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024 Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024
Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа11:56
Тоттенхэм, вероятнее всего, уступит МЮ возможность купить молодого таланта Эвертона
Европа11:50
Араухо назвал цель Барселоны в Лиге чемпионов
Биатлон11:24
Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024
Европа11:20
Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером
Формула 111:07
Экс-пилот Формулы-1 считает, что Ньюи может перейти в Феррари вслед за Хэмилтоном
Другие10:54
Календарь спортивных событий на 2024 год
ММА10:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа10:34
Мбаппе подписал контракт с Реалом - Marca
Европа10:22
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс10:15
Президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK