Ред Булл привезет на четвертый этап новый болид в стиле прошлогоднего Мерседеса

Ред Булл готовит еще один болид, утверждает Autosport.

Ранее представленный RB20 предназначен лишь для предсезонных тестов и первых трех Гран-при.

Четвертая гонка пройдет в Японии, и на нее Ред Булл привезут новый болид, который очень похож на прошлогодний Мерседес.

В частности это касается формы боковых понтонов. Следующий болид "быков" будет с нулевыми понтонами, как у немецкой команды в сезонах-2022 и 2023.

Отметим, что Мерседес не сумел заставить эту концепцию работать и отказался от нее.

Ранее также сообщалось, что Ньюи может покинуть Ред Булл.

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