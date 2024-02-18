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Переход Хэмилтона в Феррари может спровоцировать переход конструктора Ред Булл

Возможно, заключение контракта с семикратным чемпионом мира имеет куда больше плюсов, чем казалось ранее.
Сегодня, 14:57
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Будущий переход Льюиса Хэмилтона в Феррари может привести к еще одному неожиданному переходу.

Как сообщает Planet F1 со ссылкой на AutoSprint, речь идет о конструкторе Ред Булл Эдриане Ньюи. К такому выводу пришел бывший гонщик Скудерии Иван Капелли.

"У Хэмилтона огромный опыт, он может внести важный вклад в Феррари. Он может обеспечить различные ритмы и видения для будущего планирования", - заявил Капелли.

"Он сам по себе не исказит производительность, потому что он управляет машиной, а не проектирует ее. Однако это может открыть горизонты будущего для некоторых инженеров, которые до сих пор не рассматривали возможность работы в Феррари".

"Тот факт, что Хэмилтон присоединился к Феррари, делает команду более привлекательной и для технических специалистов, и прежде всего я говорю об Эдриане Ньюи. Мы являемся свидетелями прибытия семикратного чемпиона мира в Маранелло, который дает представление о том, что будущее спроектировано в направлении чего-то другого".

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"Помимо маркетинга и возврата на коммерческий уровень, я считаю, что именно в этом заключается дополнительная ценность Хэмилтона для Феррари. Я считаю, что в этом суть этого прихода".

Ранее стало известно, что Мерседес не рассматривает варианты с потенциальным возвращением в Формулу 1 Себастьяна Феттеля или Нико Росберга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи

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