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Мерседес не рассматривает варианты с приглашением Феттеля или Росберга

Немецкие чемпионы мира не заменят Льюиса Хэмилтона за рулем болида "серебряных стрел" в 2025 году.
Сегодня, 19:17
Себастьян Феттель и Нико Росберг / Getty Images
Себастьян Феттель и Нико Росберг / Getty Images

Мерседес пока что не определился с тем, кто займет место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.

Некоторые фанаты начали даже мечтать о возвращении в Формулу 1 таких чемпионов мира, как Себастьян Феттель и даже Нико Росберг.

Однако экс-пилот Мерседес сам исключил возможность своего возвращения.

"Все кончено, я не планирую возвращаться. Я и не смог бы это сделать. Мне пришлось бы потратить целый год на интенсивную подготовку, лишь бы натренировать синапсы в мозгу", - цитирует чемпиона мира 2016 года Motorsport.

Источник: Getty Images

"Гонщик должен очень быстро реагировать на максимальной скорости и быть точным. Я потерял все это после долгого перерыва. Мышцы тоже подвергаются такому большому напряжению, просто чтобы удержать руль всей центробежной силой".

И хотя Себ ничего не говорил о потенциальном возвращении в "королевские гонки", руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что не стоит надеяться увидеть четырехкратного чемпиона мира в качестве напарника Джорджа Расселла.

"Я думаю, он принял решение больше не участвовать в гонках. Мы общаемся регулярно. Вчера мы тоже разговаривали, но речь шла не о вождении в будущем", - сказал Вольфф.

Напомним, что Макс Ферстаппен прокомментировал решение Льюиса Хэмилтона перейти в Феррари, при этом он не отказался от возможности повторить решение британца.

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