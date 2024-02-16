Ферстаппен - о переходе Хэмилтона в Феррари: Никогда не скажу "никогда" подобному решению

Фанаты Ред Булл все равно могут выдохнуть - нидерландец пока что даже не думает менять команду.

Переход Льюиса Хэмилтона из Мерседес в Феррари будет одной из главных тем в мире Формулы 1 еще долгое время.

На эту же тему поговорил и пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, у которого поинтересовались, не думает ли он когда-нибудь решиться на подобный шаг.

"Я не хочу показаться неуважительным или что-то в этом роде. Я очень уважаю бренд Феррари, но я очень счастлив там, где нахожусь в данный момент", - цитирует нидерландца Motorsport.

"Мне комфортно в той среде, в которой я нахожусь, поэтому для меня это не то, что я собираюсь менять. Но опять же, как и в моей жизни, я знаю из того, что я испытал, я никогда не говорю никогда. Но сейчас этого в моей голове нет".

Читай также: Росберг: Понимаю Хэмилтона, он решил осуществить детскую мечту

"Но опять же, это всего лишь Формула 1. Я хочу делать больше, чем просто Формула 1".

Ранее стало известно, что обвинения в адрес руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера несут сексуальный характер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!