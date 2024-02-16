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Автоспорт

Обвинения в адрес руководителя Ред Булл все-таки несут сексуальный характер

Кристиан Хорнер мог отправлять сотруднице компании слишком откровенные сообщения.
Сегодня, 18:03
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Обвинения, которые недавно были выдвинуты в адрес руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера, все же несут сексуальный характер, сообщает GP Blog со ссылкой на нидерландское издание De Telegraaf.

К тому же, по информации источника, лагерь британца пытался прикрыть это дело значительной выплатой сотруднице.

Хорнер присутствовал на презентации нового болида "быков" RB20 в четверг, 15 февраля. Он также ответил на некоторые вопросы, касающиеся расследования.

Сам руководитель команды Формулы 1 категорически отрицает какое-либо неподобающее поведение, но теперь De Telegraaf сообщает обратное.

Нидерландское издание увидело переписку в WhatsApp между сотрудницей Ред Булл и Хорнером. Исходя из переписки, De Telegraaf сообщил, что он регулярно и в течение значительного периода времени отправлял сотруднице сообщения сексуального характера.

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Хорнер также якобы делал все возможное, чтобы скрыть это дело. После того, как Хорнер предстал перед следствием, он, как сообщается, предложил компенсацию в размере 650 тысяч фунтов.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми представленными болидами команд и их ливреями на сезон 2024 года.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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