Обвинения в адрес руководителя Ред Булл все-таки несут сексуальный характер
Обвинения, которые недавно были выдвинуты в адрес руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера, все же несут сексуальный характер, сообщает GP Blog со ссылкой на нидерландское издание De Telegraaf.
К тому же, по информации источника, лагерь британца пытался прикрыть это дело значительной выплатой сотруднице.
Хорнер присутствовал на презентации нового болида "быков" RB20 в четверг, 15 февраля. Он также ответил на некоторые вопросы, касающиеся расследования.
Сам руководитель команды Формулы 1 категорически отрицает какое-либо неподобающее поведение, но теперь De Telegraaf сообщает обратное.
Нидерландское издание увидело переписку в WhatsApp между сотрудницей Ред Булл и Хорнером. Исходя из переписки, De Telegraaf сообщил, что он регулярно и в течение значительного периода времени отправлял сотруднице сообщения сексуального характера.
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Хорнер также якобы делал все возможное, чтобы скрыть это дело. После того, как Хорнер предстал перед следствием, он, как сообщается, предложил компенсацию в размере 650 тысяч фунтов.
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