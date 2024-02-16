Пилот Уильямс прокомментировал повышенный к нему интерес

Пилот Уильямс Алекс Албон прокомментировал интерес к нему со стороны Ред Булл и Мерседеса.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "быки" предложили Албону предварительный контракт, а Мерседес может заменить тайем Льюиса Хэмилтона.

Сам Албон не стал отрицать, что с ним связывались другие команды, но заявил, что сейчас сосредоточен только на выступлениях за Уильямс.

"Я бы не стал отрицать этого и заявлять, что вокруг данной ситуации не было никаких вопросом и разговоров. Но, по правде говоря, для меня это не совсем зона личной ответственности, такими вопросами главным образом занимаются мои менеджеры. Я же сосредоточен на пилотаже.

Прямо сейчас мне очень хочется посмотреть на то, как будет развиваться наш болид, как он покажет себя в Бахрейне и вообще в первых 4-5-6 гонках сезона. Чтобы получить представление о прогрессе, которого мы, я надеюсь, смогли добиться как команда.

Все мое внимание сосредоточено на выступлениях за Уильямс, именно здесь я себя вижу. Но темпы прогресса тоже очень важны, так что посмотрим. У меня не очень дальновидный взгляд на ситуацию на рынке пилотов, но да, сейчас многое меняется, в паддоке ходит много разных слухов", - приводит слова Албона racingnews365.

Ранее также Росберг заявил, что неудивлен переходом Хэмилтона в Феррари.

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