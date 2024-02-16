Росберг: Понимаю Хэмилтона, он решил осуществить детскую мечту

По мнению бывшего партнера британца, в этом нет ничего удивительного.

Экс-пилот Формулы-1 Нико Росберг высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в Феррари.

По мнению гонщика, в решении британца нет ничего удивительного, и он даже понимает, почему Льюис принял такое решение.

"Да, меня это удивило. Но если посмотреть на общую картину, сейчас есть две легендарные команды, за которые все хотели бы выступать – Феррари и Мерседес. Так что я могу понять Льюиса – он решил исполнить детскую мечту", - цитирует Росберга GP Today.

Кроме того Нико пришлось снова подтвердить журналистам, что он не намерен возвращаться в Формулу-1. Как минимум ему понадобится год, чтобы просто привести себя в форму.

Ранее также сообщалось, что намерен делать Карлос Сайнс.

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