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Сайнс: Я хочу быть уверен, что окажусь в нужное время в нужном месте

Пилот не собирается торопиться с выбором команды.
Сегодня, 11:58
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс заявил, что не намерен торопиться с выбором следующей команды.

Напомним, что испанский пилот уйдет из Феррари в конце сезона-2024, его заменит Льюис Хэмилтон.

Сайнсом активней всего интересуется Ауди, но компания придет в серию лишь в 2026 году, потому Карлосу необходимо выбрать себе новую команду.

"Я пока не знаю свою следующую команду и у меня есть какое-то время на то, чтобы принять решение и сделать выбор относительно того, где я буду выступать.

Вариантов у меня много, так что в ближайшие месяцы мне предстоит принять очень важное решение. Как вы сами понимаете, сценарий развития событий для меня довольно сильно изменился. И процесс  может занять чуть больше, чем я предполагал.

Возможно, впереди меня ждут 3-4 самых важных года в карьере – и я хочу быть уверен, что окажусь в нужное время в нужном месте. Я хочу быть уверен, что выбрал для себя правильное направление, что окажусь в правильном месте. Поэтому я не буду торопиться – нужно спокойно все обдумать, рассмотреть все варианты", – цитирует пилота Speedcafe.

Ранее также Ферстаппен рассказал о целях Ред Булл на сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

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