Ферстаппен: Не думаю, что наша цель превзойти результаты прошлого сезона

Макс Ферстаппен раскрыл цели Ред Булл на сезон-2024.

Пилот признал, что результаты прошлого сезона будет очень сложно повторить, однако команда и не ставит это себе отдельной целью.

Сейчас все сосредоточены на том, чтобы выставить на трек конкурентоспособный болид и показать свой максимум.

"Мне кажется, что такие результаты будет очень, очень трудно превзойти. Да и не думаю, что это будет нашей целью.

Я думаю, сейчас наша задача – выставить на трассу еще одну конкурентоспособную машину, а со своей стороны я, разумеется, постараюсь сделать все, что смогу. Но это будет зависеть от нескольких факторов, которые должны сложиться воедино. Полагаю, только время покажет, насколько мы окажемся быстры.

Соперники вокруг нас узнают все больше, становятся все быстрее. И то, насколько хорошо вы проведете сезон, далеко не всегда зависит только от вас – ведь если естественный уровень конкуренции со стороны других команд будет выше, вам будет намного сложнее выигрывать гонки", - цитирует Макса RaceFans.

Ранее также все команды продемонстрировали болиды на сезон-2024.

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