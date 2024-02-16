iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен: Не думаю, что наша цель превзойти результаты прошлого сезона

Команда пока сосредоточена на удачном старте.
Сегодня, 10:30
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен раскрыл цели Ред Булл на сезон-2024.

Пилот признал, что результаты прошлого сезона будет очень сложно повторить, однако команда и не ставит это себе отдельной целью.

Сейчас все сосредоточены на том, чтобы выставить на трек конкурентоспособный болид и показать свой максимум.

"Мне кажется, что такие результаты будет очень, очень трудно превзойти. Да и не думаю, что это будет нашей целью.

Я думаю, сейчас наша задача – выставить на трассу еще одну конкурентоспособную машину, а со своей стороны я, разумеется, постараюсь сделать все, что смогу. Но это будет зависеть от нескольких факторов, которые должны сложиться воедино. Полагаю, только время покажет, насколько мы окажемся быстры.

Соперники вокруг нас узнают все больше, становятся все быстрее. И то, насколько хорошо вы проведете сезон, далеко не всегда зависит только от вас – ведь если естественный уровень конкуренции со стороны других команд будет выше, вам будет намного сложнее выигрывать гонки", - цитирует Макса RaceFans.

Ранее также все команды продемонстрировали болиды на сезон-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Четырехкратный чемпион мира выразил восхищение Ферстаппеном Четырехкратный чемпион мира выразил восхищение Ферстаппеном
Ферстаппен: Я уже лет пять не катался на лыжах Ферстаппен: Я уже лет пять не катался на лыжах
Чемпион Формулы-1 показал свои навыки в футболе Чемпион Формулы-1 показал свои навыки в футболе
Стелла: Даже такой гонщик, как Ферстаппен, способен делать только то, что позволяет ему техника Стелла: Даже такой гонщик, как Ферстаппен, способен делать только то, что позволяет ему техника
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров

Последние новости

Формула 111:58
Сайнс: Я хочу быть уверен, что окажусь в нужное время в нужном месте
Европа11:40
Пимента: Погба готов вернуться на поле хоть завтра
Европа11:36
Гризманн - о трансфере в Барселону: Я совершил ошибку
Лига Европы11:05
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
Водные11:03
Чемпионат мира по плаванию: Бухов прошел в полуфинал 50 м вольным стилем
Европа10:57
Мбаппе попросил ПСЖ не мешать ему спокойно уйти
Формула 110:30
Ферстаппен: Не думаю, что наша цель превзойти результаты прошлого сезона
Украина10:29
Скандальный воспитанник Шахтера стал игроком Миная
Теннис10:06
Калинина вместе с китаянкой вышла в полуфинал парного разряда турнира в Дохе
Другие страны09:54
После шквала критики сборная Южной Кореи уволила главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK