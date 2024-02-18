Перес: Я чувствую, что в этом году я лучше готов к борьбе за победы

Интересно, что на этот счет думают в Ред Булл.

В 2023 году Серхио Перес очень резво начал сезон, выиграв два из первых четырех Гран-при.

После такого успеха мексиканец даже заявил о намерении побороться с Максом Ферстаппеном за победу в чемпионате. Однако затем он ни разу не поднимался выше второго места.

Сейчас же 34-летний гонщик заявил, что он готов к сезону лучше, чем год назад.

"Учитывая опыт прошлого года, очень важно, чтобы мы узнали, что пошло не так, извлекли уроки из наших ошибок", - цитирует Переса Motorsport.

"Думаю, мы многое поняли. Это мой четвертый год в Ред Булл, и я надеюсь, что в этом году я буду на высоте".

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"Мы работали над пониманием сложных гонок, над тем, почему они были такими трудными, над тем, в каком направлении мы двигались с машиной, над тем, как мы что-то сверхкомпенсировали и не обязательно улучшали машину. Я думаю, всему этому нам удалось научиться".

Ранее стало известно, что General Motors хотят, чтобы Андретти-Кадиллак попали в Формулу 1 в 2028 году.

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