General Motors хотят, чтобы Андретти-Кадиллак попали в Формулу 1 в 2028 году

Несмотря на недавно отклоненную заявку, американцы все равно хотят присоединиться к "королевским гонкам", хоть и несколькими годами позднее.

General Motors выступили с заявлением, в котором выразили уверенность в заявке Андретти-Кадиллак на создание новой команды Формулы 1, сообщает Motorsport.

В октябре 2023 года ФИА одобрила заявку американцев, но 31 января Ф1 опубликовала заявление об отклонении заявки.

Вице-президент GM по производительности и автоспорту Джим Кэмпбелл заявил, что проект все еще реализуется "в своем темпе".

Хоть заявка Андретти-Кадиллак на 2026 год и была отклонена, General Motors нацелены все же попасть в "королевские гонки", но уже в 2028 году.

По информации источника, к тому моменту у потенциально новой команды будет собственная силовая установка, в то время как в 2026 году коллектив намеревался использовать моторы Рено.

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При этом Кэмпбелл также преуменьшил предположение о том, что GM почувствовала себя оскорбленной заявлением Формулы 1 о неконкурентоспособности проекта, что стало главной причиной отказа.

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