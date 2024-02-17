iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

General Motors хотят, чтобы Андретти-Кадиллак попали в Формулу 1 в 2028 году

Несмотря на недавно отклоненную заявку, американцы все равно хотят присоединиться к "королевским гонкам", хоть и несколькими годами позднее.
Сегодня, 01:01
Андретти Кадиллак / Motorsport/motorsport.com
Андретти Кадиллак / Motorsport/motorsport.com

General Motors выступили с заявлением, в котором выразили уверенность в заявке Андретти-Кадиллак на создание новой команды Формулы 1, сообщает Motorsport.

В октябре 2023 года ФИА одобрила заявку американцев, но 31 января Ф1 опубликовала заявление об отклонении заявки.

Вице-президент GM по производительности и автоспорту Джим Кэмпбелл заявил, что проект все еще реализуется "в своем темпе".

Хоть заявка Андретти-Кадиллак на 2026 год и была отклонена, General Motors нацелены все же попасть в "королевские гонки", но уже в 2028 году.

По информации источника, к тому моменту у потенциально новой команды будет собственная силовая установка, в то время как в 2026 году коллектив намеревался использовать моторы Рено.

Читай также: Мерседес не рассматривает варианты с приглашением Феттеля или Росберга

 

При этом Кэмпбелл также преуменьшил предположение о том, что GM почувствовала себя оскорбленной заявлением Формулы 1 о неконкурентоспособности проекта, что стало главной причиной отказа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти General Motors Андретти Автоспорт Майкл Андретти

Статьи по теме

В Андретти категорически не согласны с заявлением Формулы-1 В Андретти категорически не согласны с заявлением Формулы-1
Андретти представил концепт болида 2024 года для тестов в аэродинамической трубе Андретти представил концепт болида 2024 года для тестов в аэродинамической трубе
Пять главных событий 2023 года: автоспорт Пять главных событий 2023 года: автоспорт
Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 101:01
General Motors хотят, чтобы Андретти-Кадиллак попали в Формулу 1 в 2028 году
Европа00:41
Мартинес ответил на вопрос о новом контракте с Интером
Европа00:28
Лион продолжает свой подъем со "дна" за счет победы над Ниццей
Европа00:01
Интер деклассировал худшую команду Серии А
Вчера, 23:31
Европа23:31
Манчестер Юнайтед договорился с городскими властями о "восстановлении территории" вокруг Олд Траффорд
Европа23:15
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует после невероятного старта сезона
Европа22:54
"Челси не было в списке моих интересов": Азар рассказал, что заставило его перейти в лондонский клуб
Европа22:48
Алиссон выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Европа22:26
Почеттино объяснил, почему Мудрик стал меньше играть в Челси
Европа22:13
Хавбек Мачнестер Юнайтед сыграет за сборную Англии U-21 на фоне интереса со стороны Ганы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK